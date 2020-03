Volebný bonus k dôchodkom

Uvažovali ste niekedy nad tým, ako motivovať ľudí, aby išli voliť? Účasť vo voľbách je mnohokrát veľmi žalostná a politici vládnu slabým mandátom získaným iba od malej časti obyvateľstva.

Napriek tomu, že mnohí na politikov nadávajú a nepáči sa im aktuálny stav, predsa len sa neodhodlajú odovzdať hoc i len protestný hlas. Dokonca si nemyslím, že by účasť nejak výrazne zdvihli prípadné elektronické voľby (avšak minimálne voľby do NR SR by sa ani nikdy nemali stať elektronickými).

(Zdroj: ŠÚ SR, Wikipédia)

Samozrejme, zostať doma a neodovzdať svoj hlas má byť tiež právom každého jednotlivca v demokratickej spoločnosti a svojou neúčasťou teda vyjadriť svoj postoj.

V mnohých krajinách je dokonca účasť vo voľbách povinná, v prípade neúčasti hrozí finančná pokuta, verejne prospešné práce, či dokonca väzenie. Napríklad v Belgicku môže byť za neodôvodnenú neúčasť uložená pokuta 25 až 50 eur, pri ďalšej neúčasti sa výška pokuty môže vyšplhať na 50 až 125 eur, a ak by sa to prihodilo štyrikrát počas pätnástich rokov, bol by občan Belgicka „suspendovaný“ z účasti vo voľbách na desať rokov.

(Zdroj: Wikipedia)

Úprimne poviem, že sám povinnú účasť vo voľbách odmietam. Teda jedinú výnimku by pre mňa predstavovalo suché konštatovanie v ústave, že účasť vo voľbách je občianskou povinnosťou, avšak bez akejkoľvek pokuty v prípade, že by som rozhodol volieb nezúčastniť.

Ako teda dosiahnuť, aby na jednej strane mali ľudia motiváciu ísť k volebným urnám, ale zároveň neohroziť ich právo sa ich nezúčastňovať?

Jednou z možných ciest je vytvorenie akéhosi volebného bonusu k dôchodkom, kde by sa zohľadnila účasť za celé obdobie, odkedy občan nadobudol právo voliť (v SK podmienkach by sa však brali do úvahy voľby od roku 1990). Inými slovami, ísť cestou motivácie a nie sankcií.

V prvom rade by sa k jednotlivým voľbám priradil koeficient dôležitosti, napr. Voľby do NR SR- koeficient 2, ostatné voľby- koeficient 1. Následne by sa spočítaná účasť v jednotlivých voľbách (vyjadrená v percentách ako počet volieb, ktorých sa občan zúčastnil/ počet všetkých volieb) vynásobila odpovedajúcim koeficientom a základom bonusu, ktorú by bolo potrebné určiť.

Každé štyri roky by sa následne výška volebného bonusu prepočítavala, a podľa výsledku by sa zvýšila, alebo znížila.

Volebný bonus k dôchodku by teda predstavoval akúsi odmenu za aktivitu, za tú námahu, ktorú občan počas celého svojho života učinil, keď sa rozhodol aktívne sa zúčastniť volieb.

Súhlasíte so mnou, alebo si myslíte, že by spomínané riešenie účasť vo voľbách neovplyvnilo?

Ak so mnou súhlasíte, aký by podľa Vás mal byť základ bonusu?